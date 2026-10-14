Парень сильно приревновал маму к младшему 8-летнему брату и жестоко убил обоих

У задержанного были особенности развития. Фото: КП-Петербург

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего парня, Степана. Подозревают в жестоком убийстве 61-летней матери и ее восьмилетнего пасынка. Суд уже отправил его под стражу, так как у следствия имеются весомые доказательства.

Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», трагедия произошла в квартире на улице Наличной в Петербурге. Утром 3 октября там обнаружили тела погибших. Место происшествия больше напоминало фильм ужасов. Эксперты по итогу зафиксировали около сотни ножевых ранений. Из них порядка 60 ранений насчитали у женщины, остальные – у ребенка.

ПАРЕНЬ С ОСОБЕННОСТЯМИ

Известно, что Степан учился в институте технологии и дизайна. По данным соцсетей, увлекался поездами, электричками и заброшенными объектами. Судя по его соцсетям, он умел жонглировать и демонстрировал этот навык на публике, участвовал в благотворительных мероприятиях.

По информации журналистов «КП», обвиняемый жил за счет пенсии и средств матери. Особо что отметить, что у молодого человека имелись особенности развития. Правда, несмотря на это, ему пока все равно грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Степану не нравилось, что младшему уделяют больше внимания. Фото: КП-Петербург

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ

Как удалось выяснить, последние два года Степан обзавелся вредной привычкой – он регулярно злоупотреблял алкоголем, из-за чего между ним и матерью вспыхивали конфликты. Предварительная версия следствия указывает, что причиной преступления стала ревность: парень считал, что женщина уделяет младшему ребенку значительно больше внимания.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга подтвердили – задержанный полностью признал вину и не возражал против заключения под стражу. В качестве орудия, по версии следствия, он использовал ножи для резьбы по дереву. В своих показаниях молодой человек сообщил, что проходит лечение от алкогольной зависимости, однако оно не приносит результата.

«У меня случаются вспышки гнева, я бываю агрессивным к окружающим», - заявил он.

Не исключено, что в дальнейшем вместо колонии его направят на принудительное лечение. Все будет зависит от результатов назначенных экспертиз.

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