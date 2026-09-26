Жених попал в тяжелую аварию и забыл все прошлое, связанное с невестой, но все равно повторил предложение и женился

Невеста после аварии постоянно была рядом. Фото: КП-Ростов-на-Дону

Страшное ДТП на трассе под Ростовом поставило под угрозу будущее молодой пары. В результате лобового столкновения с грузовиком водитель легкового автомобиля погиб на месте, а 21-летний пассажир впал в кому. Врачи не верили, что он выживет, но преданная невеста не только вырвала жениха из лап смерти, но и вышла за него замуж прямо во время тяжелой реабилитации.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Ева и Кирилл встретились в 14 лет. Они учились в разных школах, но общая знакомая решила познакомить подростков.

«Я влюбилась в него мгновенно! Наша детская симпатия быстро переросла в серьезные чувства, и вот уже девять лет мы вместе», - рассказывает журналистам «КП-Ростов-на-Дону» 23-летняя Ева Лаухина.

В 2024 году Кирилл сделал предложение. Пара начала подготовку к свадьбе. Ресторан, ведущий, кольца – все было забронировано. Но один зимний вечер перечеркнул все планы.

11 ДНЕЙ КОМЫ

Вечером 13 декабря 2024 года Кирилл, сотрудник МЧС, возвращался домой со службы. Он сидел на пассажирском сиденье, за рулем был его начальник. Вдруг на трассе на встречную полосу неожиданно вылетел огромный грузовик с двумя прицепами.

По информации региональной Госавтоинспекции, от удара машину искорежило и отбросило в кювет. Водитель скончался на месте. Кирилла с тяжелейшей черепно-мозговой травмой срочно доставили в больницу.

Для близких начался кошмар: 11 дней комы, полтора месяца в реанимации, сепсис, тромбоэмболия, питание через зонд. Медики боролись, но травмы были критическими.

СИЛЬНАЯ ВЕРА

«Некоторые врачи открыто говорили, что шансов нет. Давали максимум три недели жизни», - вспоминает Ева.

Но родные не собирались мириться с таким прогнозом и открыто заявляли: «Он еще придет к вам на своих ногах». Такой сильной была вера в Кирилла.

Из-за крайне тяжелого состояния многие реабилитационные центры отказывались его принимать. В итоге согласилась московская клиника, где он провел пять месяцев. Там парень начал приходить в себя. Сначала малое сознание, потом среднее, и он стал что-то понимать и осознавать реальность вокруг.

Но авария стерла из его памяти все события прошлого. Узнавал близких, но совершенно не помнил, как познакомился с Евой и что было между ними в прошлые годы. Пришлось налаживать контакт заново.

УЛЬТИМАТУМ

«Мы радовались. Но появились другие проблемы: он не спал две недели, не слушался, злился... Нам посоветовали сделать паузу, и в конце июня 2025 года мы привезли его домой», - рассказывает Ева.

И тут произошло чудо. Дома агрессия исчезла. Кирилл начал нормально спать, семья смогла отказаться от сильных препаратов. Более того, именно в родных стенах он впервые начал есть самостоятельно – до этого жил с питательной трубкой.

Осенью Кирилл снова отправился на реабилитацию, начал понемногу ходить и говорить. А в январе 2026 года поставил невесте ультиматум: «Я больше ни в какие центры не поеду, пока ты не станешь моей женой».

«Немного подумав, я решила: «А почему бы и нет?». 27 января мы просто расписались и сделали несколько снимков на память, без торжеств», - с улыбкой вспоминает Ева.

Ева думала недолго и ответила согласием. Фото: КП-Ростов-на-Дону

«ЛИШЬ БЫ ЖИЛ!»

Многие знакомые отговаривали ее. Подруги пугали, что парень сломает ей жизнь. Кто-то говорил, что как восстановится, то сразу бросит.

«У меня даже мысли не было уйти. Я думала: даже если поправится и бросит – пусть. Лишь бы жил!» - считает девушка

Сейчас 23-летний Кирилл заново учится управлять телом в новом центре. Ему проводят электростимуляцию, чтобы восстановить разорванные нейронные связи. Впереди у семьи долгий путь. Еще нужно восстановить координацию, баланс и речь. Но главное – он сохранил добрый характер и невероятную тягу к жизни.

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