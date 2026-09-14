Райский отдых вмиг превратился в жуткую трагедию: турист с разбега прыгнул с пирса головой вперед и оставил троих детей без отца

В этом месте оказалось медководье. Фото: hurriyet.com

В турецкой Анталье произошел шокирующий несчастный случай. 39-летний Ариф Эрман, отдыхавший на берегу моря, погиб после того, как прыгнул в воду с пирса, проигнорировав многочисленные предупреждения и запрещающие знаки. Мужчина с разбега перепрыгнул через защитное ограждение и полетел в воду. Только вот глубина в этом месте едва достигала 50 сантиметров – удар о дно стал смертельным.

САМОУВЕРЕННЫЙ ПРЫЖОК

Как сообщают турецкие СМИ, Эрман в течение нескольких минут стоял на краю пирса, оценивая обстановку, а затем отошел назад, чтобы разогнаться. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые позднее попали в распоряжение местной полиции, видно, как он уверенно разбегается и совершает уверенный прыжок «солдатиком» – с выпрямленным телом. Судя по всему, ранее он уже неоднократно так входил в воду и отточил прием до идеала. Его знакомые на берегу не стали обращать внимания на прием и еще долгое время после прыжка не понимали, что уже произошла страшная трагедия.

Спасатель, дежуривший на пляже, бросился в воду буквально через секунд 20 после удара, однако извлеченный на берег турист уже не подавал признаков жизни. Прибывшая на место бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия прямо на пирсе, после чего пострадавшего в критическом состоянии доставили в ближайшую клинику. Несмотря на усилия врачей, спасти Арифа не удалось – медики констатировали множественные переломы ребер, разрыв селезенки и тяжелую черепно-мозговую травму, несовместимые с жизнью.

Мужчина был опытным пловцом, поэтому и не боялся так прыгать. Фото: hurriyet.com

ТРОЕ ДЕТЕЙ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТЦА

Уже позже выяснилось, что погибший был опытным пловцом и в молодости занимался прыжками в воду любительском уровне. Вероятно, именно это обстоятельство и сыграло с ним злую шутку. Излишняя самоуверенность заставила его пренебречь очевидными знаками опасности – он думал, что эти знаки для обычных людей, которые не так хороши в плавании. Ему даже в голову не пришло, что все это сигнализирует о мелководье, а не об опасности утопления.

На пирсе, как утверждают очевидцы, были установлены не только стандартные красные таблички с надписями на турецком и английском, но и дополнительное предупреждение о переменной глубине из-за приливно-отливных течений, характерных для этого участка побережья.

Известно, что погибший был женат, воспитывал троих детей.

Любопытно, но по словам местных властей этот случай стал уже третьим подобным происшествием в Аланье за последние два года. Только вот предыдущие два прыгуна отделались переломами и сотрясениями.

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